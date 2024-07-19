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وزارة الخارجية الإماراتية: الخلل التقنيّ العالميّ أثر على أنظمتنا الإلكترونية كلّها

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنّ الخلل التقنيّ العالميّ أثر على أنظمتها الإلكترونية كلّها.



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