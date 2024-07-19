مطار زوريخ يؤكد عدم هبوط أي رحلات بسبب عطل معلوماتيّ

أعلن مطار زوريخ أكبر مطارات سويسرا تعليق الرحلات الوافدة كلّها، بسبب عطل معلوماتيّ يطال شركات، في أنحاء العالم.



وقال المطار إنّ الرحلات القادمة لم تعد ممكنة.



وأضاف أنّ الرحلات التي هي في طريقها إلى زوريخ لا يزال يُسمح لها بالهبوط.