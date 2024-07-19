سريع: القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة

في تبنيه للهجوم على تل ابيب، اعلن المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع ان القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة، وانها ستقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق الإسرائيلي.