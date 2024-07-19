مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: الفوضى تنتشر في قطاع غزة

أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنّ الفوضى تنتشر في قطاع غزة مع تفشي أعمال النهب والقتل خارج نطاق القانون وإطلاق النار في الوقت الذي يواجه فيه السكان أزمة إنسانية حادة.



وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي إنّ القتل خارج نطاق القانون والنهب في غياب إنفاذ القانون مرتبطان "بتفكيك إسرائيل للقدرة المحلية على الحفاظ على النظام العام والأمن في غزة".



وأضاف سونغاي الذي عاد من زيارة لغزة: "وثق مكتبنا ما يتردد عن عمليات قتل خارج نطاق القانون لأفراد من الشرطة المحلية والعاملين في المجال الإنساني وعن منع الإمدادات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. الفوضى تنتشر."