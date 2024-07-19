شركة فلاي ناس السعودية للطيران: عملياتنا تأثّرت بخلل تقنيّ عالميّ

أعلنت شركة فلاي ناس السعودية للطيران أنّ عملياتها تأثّرت بخلل تقنيّ عالميّ تسبب في تأخيرات لبعض رحلاتها وأبطأ موقعها الإلكترونيّ على الإنترنت وتطبيقها على الهاتف المحمول.



وأوضحت الشركة على منصة إكس أنّها تعمل مع مقدم خدماتها لإصلاح العطل والوصول إلى أنظمة بديلة يمكن أن تسمح باستئناف العمليات بصورة طبيعية.