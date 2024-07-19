وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بجعل الحوثيين "يدفعون ثمن" الهجوم بمسيرة على تل أبيب

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بجعل الحوثيين "يدفعون ثمن" الهجوم بطائرة مسيّرة على تل أبيب الجمعة والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.



وقال غالانت إنه أمر "بتعزيز أنظمة الدفاع الجوي" في اجتماع لقادة الجيش، مضيفا عبر حسابه في منصة إكس أن "النظام الأمني سيجعل كل من يحاول إيذاء دولة إسرائيل، أو يرسل الإرهاب ضدها، يدفع الثمن بطريقة حاسمة ومفاجئة".