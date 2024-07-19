كراودسترايك حددت سبب العطل المعلوماتي العالمي وبصدد تصحيحه



أعلن رئيس مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني أنه تم "تحديد" المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شل العديد من الشركات الجمعة عبر العالم و"يجري تصحيحها".



وكتب جورج كورتز على منصتي إكس ولينكد إن "كراودسترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز ...ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا" مؤكدا "تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح".