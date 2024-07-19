نتنياهو : الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي، وذلك ردا على قرار من محكمة العدل الدولية قالت فيه إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي.



وأضاف نتنياهو "لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا".

