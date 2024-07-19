المالكي: على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إنه على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.



وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إبادة جماعية شرسة.



وتابع المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، وأشار الى أن قرارات العدل الدولية جاءت في الوقت المناسب والشعب الفلسطيني في أمس الحاجة لها.

