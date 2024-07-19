بلينكن: المفاوضات حول وقف لإطلاق النار في غزة تقترب من "خط النهاية"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن المفاوضات حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس تقترب من "خط النهاية".



وقال بلينكن خلال منتدى في كولورادو (غرب) "أعتقد أننا على بعد بضعة أمتار وأننا نتجه إلى خط النهاية للحصول على اتفاق يؤدي إلى وقف لإطلاق النار ويعيد الرهائن إلى ديارهم ويضعنا على سكة أفضل في محاولة لبناء سلام واستقرار دائمين"، مشيرا إلى "مسائل لا تزال تتطلب حلا".