بلينكن يعلن أنه سيلتقي نظيره الصيني الأسبوع المقبل في لاوس



أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أنه سيلتقي نظيره الصيني الأسبوع المقبل خلال اجتماع وزاري في لاوس.



وقال بلينكن خلال منتدى حول الأمن في كولورادو (غرب) "أتحدث إليه في شكل منتظم وسألتقيه الأسبوع المقبل في لاوس"، مشيدا بالحوار مع بكين.