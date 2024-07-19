مقتل 40 شخصا على الأقل جراء حريق في قارب للمهاجرين قبالة سواحل هايتي

اندلع حريق في قارب للمهاجرين قبالة سواحل هايتي، ما أسفر عن مصرع 40 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، في مأساة توضح حجم الأزمة في البلد الفقير الواقع في منطقة الكاريبي، حسبما أكدت وكالة تابعة للأمم المتحدة الجمعة.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن "القارب الذي كان يقل أكثر من 80 شخصا غادر لابادي (في شمال هايتي) في اتجاه جزر توركس وكايكوس" قبل أن تشتعل فيه النيران.



وأفادت المنظمة بأن خفر السواحل التابعين لهايتي أنقذوا 41 مهاجرا تتم رعايتهم حاليا، بينما نُقل 11 مهاجرا إلى مستشفى لتلقي العلاج وخصوصا بسبب حروق.



وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البلاد غريغوار غودستاين "إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هايتي في محنة". وأضاف "إن العنف الشديد الذي شهدته الأشهر الأخيرة شجع الهايتيين على اللجوء إلى مزيد من التدابير اليائسة" للفرار من البلاد.