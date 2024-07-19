الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 6 تشرين الأول

اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي تولى منصبه في 2019، الجمعة أنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السادس من تشرين الأول.



وقال سعيد الذي يحتكر كامل السلطات منذ صيف 2021 في مقطع مصور بثته الرئاسة، "أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من اكتوبر (تشرين الأول) القادم لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".