البرلمان التركي يحض على إنهاء "العزلة اللاإنسانية" لشمال قبرص

دعا البرلمان التركي إلى "إنهاء العزلة اللاإنسانية" لجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية قبل الذكرى الخمسين للغزو التركي الذي قسم الجزيرة المتوسطية.



ومنذ غزو القوات التركية في 20 تموز 1974، انقسمت الجزيرة على أساس عرقي بين ثلث شمالي قبرصي التركي وثلثين جنوبيين للغالبية اليونانية.



واعترف المجتمع الدولي بجمهورية قبرص في القسم الجنوبي من الجزيرة والعضو في الاتحاد الأوروبي.



ولم تعترف سوى أنقرة بجمهورية شمال قبرص التركية التي أُعلنت عام 1983.