ترامب يقول إنه تحدث إلى زيلينسكي ووعده "بإنهاء الحرب" في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعده بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فإنه "سينهي الحرب" بين أوكرانيا وروسيا.



وكتب المرشح الجمهوري على منصته تروث سوشال أنه في حال أصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة "سيجلب السلام إلى العالم وسينهي الحرب التي كلفت كثيرا من الأرواح"، مكررا بذلك وعدا انتخابيا لم يقدم أي تفاصيل بشأنه.