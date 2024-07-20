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تضرر سفينة شحن بعد هجوم للحوثيين في خليج عدن
أخبار دولية
2024-07-20 | 00:37
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تضرر سفينة شحن بعد هجوم للحوثيين في خليج عدن
أصاب صاروخان أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في خليج عدن الجمعة وألحقا بها أضرارا، في تصعيد للهجمات على الملاحة العالمية بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء الهجوم الذي وقع أثناء الليل على سفينة الشحن لوبيفيا بينما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم جوي طويل المدى بطائرة مسيرة في وسط تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الجانب الأيسر من السفينة أصيب بصاروخين في واقعتين منفصلتين على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية، ولم يتحدد بعد مدى الضرر اللاحق بالسفينة.
وأضافت الهيئة أن السفينة صالحة للإبحار وأن جميع أفراد الطاقم بخير، إلا أن السفينة ستعود إلى آخر ميناء توقف.
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