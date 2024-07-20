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عشرات المفقودين والقتلى جراء انهيار جسر في الصين

أخبار دولية
2024-07-20 | 00:43
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عشرات المفقودين والقتلى جراء انهيار جسر في الصين
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عشرات المفقودين والقتلى جراء انهيار جسر في الصين

قتل 11 شخصا وفقد حوالى ثلاثين إثر انهيار جزء من جسر في شمال الصين جراء أمطار غزيرة، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي "سي سي تي في".
     
وانهار جسر الطريق السريع الذي يعبر فوق نهر في شانغلو بمقاطعة شنشي على بعد حوالى 900 كلم جنوب غرب بكين الجمعة نحو الساعة 20,40 (12,40 ت غ) وذكر التلفزيون أن "حوالى عشرين آلية وأكثر من ثلاثين شخصا" كانوا مفقودين السبت.
     

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