بنغلادش تفرض حظر تجول وتنشر الجيش مع اتساع الاحتجاجات

أعلنت خدمة اللغة البنغالية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن المتحدث باسم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، أن حكومة بنغلادش قررت فرض حظر تجول في عموم البلاد ونشر الجيش وسط اتساع نطاق احتجاجات بقيادة الطلاب على نظام الحصص في الوظائف الحكومية.



وذكر المتحدث باسم رئيسة الوزراء للخدمة نعيم الإسلام خان أن قرارا رسميا يخص حظر التجول سيصدر قريبا.



وقالت وسائل إعلام إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم في بنغلادش الجمعة، في ظل قمع الشرطة احتجاجات عنيفة بقيادة طلاب على نظام الحصص في الوظائف الحكومية على الرغم من فرض حظر على التجمعات العامة.



وقال صحفيون من رويترز إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في بعض المناطق بينما اجتاحت قوات الأمن والمحتجين العاصمة داكا، التي شهدت قلة في حركة المرور اليوم الجمعة لأنه عطلة أسبوعية في البلاد.



وقطعت السلطات بعض خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول الخميس في مسعى لكبح الاحتجاجات المعارضة لنظام الحصص في العمل.

