روسيا تعلن إسقاط 26 مسيّرة في منطقة روستوف

أعلنت روسيا أنها أسقطت 26 مسيرة أوكرانية في منطقة روستوف على الحدود مع أوكرانيا ليل الجمعة السبت.



وكتب حاكم المنطقة الواقعة جنوب روسيا فاسيلي غولوبيف على تطبيق "تلغرام": "اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت مجموع 26 مسيّرة الليل الماضي في منطقة روستوف"، مؤكدا أن "الهجوم لم يوقع ضحايا".



وأضاف: "أجهزة الطوارئ في طريقها إلى الموقع الذي سقط فيه حطام المسيرات".