إصابة 300 شرطي بجروح في المواجهات مع المحتجين الجمعة في بنغلادش

أصيب ما لا يقل عن 300 شرطي بجروح خلال المواجهات التي وقعت الجمعة مع متظاهرين في عدة مواقع من عاصمة بنغلادش، على ما أفاد متحدث باسم شرطة دكا وكالة فرانس برس السبت.وقال المتحدث فاروق حسين أن "150 شرطيا على الأقل نقلوا إلى المستشفى وتلقى 150 آخرون العناية الأولية"، مشيرا إلى أن قوات حفظ النظام تواجهات مع "مئات آلاف" المتظاهرين في صدامات أوقعت 105 قتلى على الأقل وفق تعداد لوكالة فرانس برس.