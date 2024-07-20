الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الصينية: ينبغي على الصين وكندا العمل على إقامة شراكة إستراتيجية

أخبار دولية
2024-07-20 | 03:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الصينية: ينبغي على الصين وكندا العمل على إقامة شراكة إستراتيجية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الخارجية الصينية: ينبغي على الصين وكندا العمل على إقامة شراكة إستراتيجية

نقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي القول لنظيرته الكندية ميلاني جولي إنه ينبغي على بلديهما تعزيز جهود تطبيع العلاقات والعودة إلى المسار الصحيح نحو إقامة شراكة استراتيجية.

وذكرت الوزارة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن وانغ قال لجولي في بكين إن "العلاقات الصينية الكندية شهدت صعوبات وتقلبات على مر السنين، وهو ما لا ترغب الصين في حدوثه".

وجاءت زيارة جولي التي تستمر ثلاثة أيام حتى اليوم السبت بناءً على دعوة من وانغ، وهي الأولى التي يقوم بها من يتولى المنصب إلى الصين منذ سبعة أعوام.

وقال وانغ لجولي إنه لا يوجد تضارب جوهري في المصالح بين بكين وأوتاوا، مضيفًا أن الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

وأشار إلى أن القضايا المرتبطة بتايوان والتبت وشينغيانغ وهونغ كونغ تتعلق بالسياسة الداخلية للصين وأن كندا لا ينبغي أن تتدخل.

ونقلت الوزارة الصينية عن جولي القول إن كندا ستلتزم بسياسة صين واحدة وترغب في تطوير العلاقات الثنائية بشكل نشط وتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والسياحة وتغير المناخ ومكافحة المخدرات.

وتبادل وانغ وجولي أيضًا وجهات النظر حول الحرب في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أخبار دولية

الخارجية

الصينية:

ينبغي

الصين

وكندا

العمل

إقامة

شراكة

إستراتيجية

LBCI التالي
أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارة بعد العطل الرقمي العالمي
إصابة 300 شرطي بجروح في المواجهات مع المحتجين الجمعة في بنغلادش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-07-04

وزير الخارجية السعودي: نؤكد أهمية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-21

وزير الخارجية الإسباني لـ"الجزيرة": وقف العمليات العسكرية في رفح ضروري وسنبذل ما بوسعنا لدعم القانون الدولي

LBCI
أخبار دولية
2024-06-09

نائب وزير الخارجية الصينيّ: الولايات المتحدة تشكل أكبر خطر أمنيّ في بحر الصين الجنوبيّ

LBCI
أخبار دولية
2024-06-03

الخارجية الصينية: ندعو إيران والإمارات الى حل الخلافات سلميا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:31

تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن وتراجع التبرعات في تموز

LBCI
أخبار دولية
06:22

طهران: ما من نفط إيراني في ناقلتين إصطدمتا قبالة سنغافورة

LBCI
أخبار دولية
06:18

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن

LBCI
أخبار دولية
05:35

إردوغان: لا أرى "أي فائدة" في استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن قبرص

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-19

عبدالله للـLBCI: خطوتان للنهوض بالضمان الاجتماعيّ ولتحسين وضع المضمون

LBCI
أخبار دولية
01:25

بنغلادش تفرض حظر تجول وتنشر الجيش مع اتساع الاحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

هجوم الحوثيين على تل أبيب... هذه تداعيات الحادثة

LBCI
أخبار لبنان
10:10

كريدية: الهبة الصينية لتزويد اوجيرو بالطاقة الشمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:36

طريقة اختيار الحزب الديموقراطي لمرشحٍ آخر إذا تم الأمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مهرجانات جبيل الدولية .. الموسيقى تعلو فوق كل صوت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بيروت سهرت على أنغامِ الفرح مع إنطلاقِ مهرجانات أعياد بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:30

ترامب مختتمًا مؤتمر الحزب الجمهوري: أترشح لأكون رئيساً لأميركا كلّها وليس لنصف أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

مسيرات حزب الله تحضر في إسبانيا وإلمانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المصورة اللبنانية كريستينا عاصي وزميلها ديلان كولينز سيحملان الشعلة الأولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

ُمسيرةٌ إيرانيةٌ من اليمن إلى تل أبيب التي هددت بتصفيةِ حساباتها مع طهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

اهدنيات تنطلق.. والدولية صفتها الرسمية!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 19-07-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:37

زفاف جاد الحاج وزوجته في بيروت يُشبه الخيال... وكيف بدت العروس؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

مسيرات حزب الله تحضر في إسبانيا وإلمانيا

LBCI
منوعات
13:56

ابنة حاكم دبي "تُطلق" زوجها عبر منشور على إنستغرام: "أنا أطلقك" (صورة)

LBCI
فنّ
14:44

وفاة حبيبة كلينت إيستوود عن عمر 61 عاما: "كانت جميلة وحنونة" (صورة)

LBCI
منوعات
16:00

اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية... تسرب وقود وحالة من الهلع! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:23

وزير الدفاع الأميركي: على الرغم من أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا فإنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهن عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأميركيين

LBCI
منوعات
13:12

هل تعانون من "البرغش" في المنزل وخارجه؟ إليكم 5 طرق طبيعية للتخلص منه (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
15:15

هل تستخدمون هاتفكم في الحمام؟ إليكم هذه المخاطر على الصحة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More