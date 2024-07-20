وزير الخارجية الصينية: ينبغي على الصين وكندا العمل على إقامة شراكة إستراتيجية

نقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي القول لنظيرته الكندية ميلاني جولي إنه ينبغي على بلديهما تعزيز جهود تطبيع العلاقات والعودة إلى المسار الصحيح نحو إقامة شراكة استراتيجية.



وذكرت الوزارة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن وانغ قال لجولي في بكين إن "العلاقات الصينية الكندية شهدت صعوبات وتقلبات على مر السنين، وهو ما لا ترغب الصين في حدوثه".



وجاءت زيارة جولي التي تستمر ثلاثة أيام حتى اليوم السبت بناءً على دعوة من وانغ، وهي الأولى التي يقوم بها من يتولى المنصب إلى الصين منذ سبعة أعوام.



وقال وانغ لجولي إنه لا يوجد تضارب جوهري في المصالح بين بكين وأوتاوا، مضيفًا أن الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها يصب في مصلحة البلدين والشعبين.



وأشار إلى أن القضايا المرتبطة بتايوان والتبت وشينغيانغ وهونغ كونغ تتعلق بالسياسة الداخلية للصين وأن كندا لا ينبغي أن تتدخل.



ونقلت الوزارة الصينية عن جولي القول إن كندا ستلتزم بسياسة صين واحدة وترغب في تطوير العلاقات الثنائية بشكل نشط وتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والسياحة وتغير المناخ ومكافحة المخدرات.



وتبادل وانغ وجولي أيضًا وجهات النظر حول الحرب في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.