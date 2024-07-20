الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارة بعد العطل الرقمي العالمي
أخبار دولية
2024-07-20 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارة بعد العطل الرقمي العالمي
أعلنت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية اليوم السبت أن "مواقع إلكترونية ضارة ورموزًا غير رسمية نشرت على الإنترنت تدعي المساعدة في التعافي من العطل الرقمي العالمي الذي حدث أمس وأصاب وسائل الإعلام وتجارة التجزئة والبنوك وشركات الطيران".
وأستراليا من بين العديد من الدول المتضررة من العطل الذي أدى لحالة من الفوضى في شتى أنحاء العالم بعد تحديث لبرنامج تابع لشركة كراود سترايك.
وقالت مديرية الإشارات الأسترالية، وهي وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد: "تم إطلاق عدد من المواقع الضارة والرموز غير الرسمية بدعوى مساعدة الكيانات على التعافي من الانقطاعات واسعة النطاق الناجمة عن الحادث التقني لكراود سترايك".
وأضافت على موقعها الإلكتروني أن مركز الأمن السيبراني لديها "يحث جميع المستهلكين بشدة على الحصول على معلوماتهم التقنية وتحديثاتهم من مصادر كراود سترايك الرسمية فقط".
ودعت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل على منصة إكس الأستراليين إلى ضرورة "توخي الحذر من عمليات الاحتيال ومحاولات تصيد المعلومات المحتملة".
وعصف العطل ببنك الكومنولث الأسترالي، أكبر بنك في البلاد، والذي قال إن بعض العملاء لم يتمكنوا من تحويل الأموال. وقالت شركة الطيران الوطنية كانتاس ومطار سيدني إن هناك تأخيرات في رحلات جوية لكن تسييرها ما زال مستمرًا.
وشركة كراود سترايك مزود رئيسي للأمن السيبراني ولديها قرابة 30 ألف مشترك على مستوى العالم.
أخبار دولية
مواقع
إلكترونية
العطل
الرقمي
العالمي
التالي
هيئة بحرية: سفينة قبالة المخا اليمنية تبلغ عن هجومين وأضرار طفيفة
وزير الخارجية الصينية: ينبغي على الصين وكندا العمل على إقامة شراكة إستراتيجية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:43
كراودسترايك حددت سبب العطل المعلوماتي العالمي وبصدد تصحيحه
أخبار دولية
09:43
كراودسترايك حددت سبب العطل المعلوماتي العالمي وبصدد تصحيحه
0
أخبار دولية
2024-07-19
وزارة الخارجية الإماراتية: الخلل التقنيّ العالميّ أثر على أنظمتنا الإلكترونية كلّها
أخبار دولية
2024-07-19
وزارة الخارجية الإماراتية: الخلل التقنيّ العالميّ أثر على أنظمتنا الإلكترونية كلّها
0
أخبار دولية
2024-06-15
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2024-06-15
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية المحتلة
0
آخر الأخبار
2024-04-25
اوجيرو: اضطرابات طرأت في الوصول إلى بعض المواقع والخدمات الإلكترونية نتيجة أسباب خارجية
آخر الأخبار
2024-04-25
اوجيرو: اضطرابات طرأت في الوصول إلى بعض المواقع والخدمات الإلكترونية نتيجة أسباب خارجية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:37
نيويورك تايمز: بايدن يفترض أن التسريبات الإعلامية منسّقة للضغط عليه للتنحي
أخبار دولية
06:37
نيويورك تايمز: بايدن يفترض أن التسريبات الإعلامية منسّقة للضغط عليه للتنحي
0
أخبار دولية
06:31
تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن وتراجع التبرعات في تموز
أخبار دولية
06:31
تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن وتراجع التبرعات في تموز
0
أخبار دولية
06:22
طهران: ما من نفط إيراني في ناقلتين إصطدمتا قبالة سنغافورة
أخبار دولية
06:22
طهران: ما من نفط إيراني في ناقلتين إصطدمتا قبالة سنغافورة
0
أخبار دولية
06:18
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن
أخبار دولية
06:18
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-19
عبدالله للـLBCI: خطوتان للنهوض بالضمان الاجتماعيّ ولتحسين وضع المضمون
أخبار لبنان
2024-07-19
عبدالله للـLBCI: خطوتان للنهوض بالضمان الاجتماعيّ ولتحسين وضع المضمون
0
أخبار دولية
01:25
بنغلادش تفرض حظر تجول وتنشر الجيش مع اتساع الاحتجاجات
أخبار دولية
01:25
بنغلادش تفرض حظر تجول وتنشر الجيش مع اتساع الاحتجاجات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
هجوم الحوثيين على تل أبيب... هذه تداعيات الحادثة
تقارير نشرة الاخبار
07:48
هجوم الحوثيين على تل أبيب... هذه تداعيات الحادثة
0
أخبار لبنان
10:10
كريدية: الهبة الصينية لتزويد اوجيرو بالطاقة الشمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول
أخبار لبنان
10:10
كريدية: الهبة الصينية لتزويد اوجيرو بالطاقة الشمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:36
طريقة اختيار الحزب الديموقراطي لمرشحٍ آخر إذا تم الأمر
أخبار دولية
13:36
طريقة اختيار الحزب الديموقراطي لمرشحٍ آخر إذا تم الأمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجانات جبيل الدولية .. الموسيقى تعلو فوق كل صوت!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجانات جبيل الدولية .. الموسيقى تعلو فوق كل صوت!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيروت سهرت على أنغامِ الفرح مع إنطلاقِ مهرجانات أعياد بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بيروت سهرت على أنغامِ الفرح مع إنطلاقِ مهرجانات أعياد بيروت
0
أخبار دولية
13:30
ترامب مختتمًا مؤتمر الحزب الجمهوري: أترشح لأكون رئيساً لأميركا كلّها وليس لنصف أميركا
أخبار دولية
13:30
ترامب مختتمًا مؤتمر الحزب الجمهوري: أترشح لأكون رئيساً لأميركا كلّها وليس لنصف أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
مسيرات حزب الله تحضر في إسبانيا وإلمانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
مسيرات حزب الله تحضر في إسبانيا وإلمانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصورة اللبنانية كريستينا عاصي وزميلها ديلان كولينز سيحملان الشعلة الأولمبية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصورة اللبنانية كريستينا عاصي وزميلها ديلان كولينز سيحملان الشعلة الأولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ُمسيرةٌ إيرانيةٌ من اليمن إلى تل أبيب التي هددت بتصفيةِ حساباتها مع طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ُمسيرةٌ إيرانيةٌ من اليمن إلى تل أبيب التي هددت بتصفيةِ حساباتها مع طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
اهدنيات تنطلق.. والدولية صفتها الرسمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:11
اهدنيات تنطلق.. والدولية صفتها الرسمية!
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:37
زفاف جاد الحاج وزوجته في بيروت يُشبه الخيال... وكيف بدت العروس؟ (صور)
منوعات
13:37
زفاف جاد الحاج وزوجته في بيروت يُشبه الخيال... وكيف بدت العروس؟ (صور)
2
تقارير نشرة الاخبار
13:25
مسيرات حزب الله تحضر في إسبانيا وإلمانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
مسيرات حزب الله تحضر في إسبانيا وإلمانيا
3
منوعات
13:56
ابنة حاكم دبي "تُطلق" زوجها عبر منشور على إنستغرام: "أنا أطلقك" (صورة)
منوعات
13:56
ابنة حاكم دبي "تُطلق" زوجها عبر منشور على إنستغرام: "أنا أطلقك" (صورة)
4
فنّ
14:44
وفاة حبيبة كلينت إيستوود عن عمر 61 عاما: "كانت جميلة وحنونة" (صورة)
فنّ
14:44
وفاة حبيبة كلينت إيستوود عن عمر 61 عاما: "كانت جميلة وحنونة" (صورة)
5
منوعات
16:00
اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية... تسرب وقود وحالة من الهلع! (فيديو)
منوعات
16:00
اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية... تسرب وقود وحالة من الهلع! (فيديو)
6
آخر الأخبار
17:23
وزير الدفاع الأميركي: على الرغم من أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا فإنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهن عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأميركيين
آخر الأخبار
17:23
وزير الدفاع الأميركي: على الرغم من أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا فإنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهن عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأميركيين
7
منوعات
13:12
هل تعانون من "البرغش" في المنزل وخارجه؟ إليكم 5 طرق طبيعية للتخلص منه (فيديو)
منوعات
13:12
هل تعانون من "البرغش" في المنزل وخارجه؟ إليكم 5 طرق طبيعية للتخلص منه (فيديو)
8
صحة وتغذية
15:15
هل تستخدمون هاتفكم في الحمام؟ إليكم هذه المخاطر على الصحة
صحة وتغذية
15:15
هل تستخدمون هاتفكم في الحمام؟ إليكم هذه المخاطر على الصحة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More