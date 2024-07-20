هيئة بحرية: سفينة قبالة المخا اليمنية تبلغ عن هجومين وأضرار طفيفة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن هجومين على سفينة على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي المخا باليمن ما تسبب في أضرار طفيفة للسفينة.



وأبلغ ربان السفينة عن وقوع هجومين، الأول بواسطة طائرة مسيرة انفجرت على مقربة من السفينة مما أدى إلى أضرار طفيفة، والثاني بواسطة زورق مسير انفجر أيضا بالقرب من السفينة.



وأضاف الربان أن "السفينة وطاقمها بخير".