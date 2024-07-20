هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن هذا الأسبوع.



وأفادت بأنّ نتنياهو لم يأذن لوفد المفاوضات باستئنافها ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.



وكان نتنياهو قد ذكر في كلمة له من الجانب الفلسطيني لمعبر رفَح، أنّ الضغط العسكري وحده هو الذي يساعد على دفع صفقة الاسرى إلى الأمام.