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طهران: ما من نفط إيراني في ناقلتين إصطدمتا قبالة سنغافورة
أخبار دولية
2024-07-20 | 06:22
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طهران: ما من نفط إيراني في ناقلتين إصطدمتا قبالة سنغافورة
أعلنت وزارة النفط الإيرانية اليوم السبت أن ناقلتي النفط اللتين اصطدمتا قبالة سنغافورة أمس لم تكونا محملتين بالخام الإيراني.
وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن "النفط الخام في الناقلتين المتضررتين ليس له صلة بإيران وليس مملوكًا لإيران".
وقالت هيئة الملاحة والموانئ في سنغافورة إن النيران اشتعلت في الناقلة هافنيا نايل التي ترفع علم سنغافورة والناقلة سيريس1 التي ترفع علم ساوتومي وبرنسيب بعد اصطدامهما عند المدخل الشرقي لمضيق سنغافورة أمس الجمعة.
أخبار دولية
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