تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن وتراجع التبرعات في تموز

أفادت مصادر ديمقراطية متعددة مشاركة في حملات جمع تبرعات بأن العديد من حملات جمع التبرعات لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن معلقة حتى مع تخطيط الحزب الديمقراطي لتسريع إعلان ترشيحه وتعهده بمواصلة سباق 2024.



وقالت المصادر لرويترز، إن بايدن كان يعتزم جمع الأموال في أوستن ودنفر وكاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن هذه الخطط تم تأجيلها، على الأقل في الوقت الحالي. وكانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية لكوفيد-19 يوم الأربعاء، لكنه قال أمس الجمعة إنه سيعود إلى الحملة الانتخابية هذا الأسبوع.



وقالت حملة بايدن إن حملاته لجمع التبرعات ستستمر كما هو مخطط لها. وقال المتحدث باسم الحملة كيفن مونوز إن "مصادر رويترز غير صحيحة ونتطلع إلى جدول مزدهر لجمع التبرعات".

وكانت الحملة تأمل في جمع حوالي 50 مليون دولار من التبرعات الكبيرة في تموز لصندوق بايدن فيكتوري، لكنها كانت في طريقها لجمع أقل من نصف هذا الرقم حتى أمس الجمعة، وفقا لمصدرين مطلعين على جهود جمع التبرعات.