نيويورك تايمز: بايدن يفترض أن التسريبات الإعلامية منسّقة للضغط عليه للتنحي

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي جو بايدن، قولها إنّ "بايدن يفترض أن التسريبات الإعلامية منسّقة للضغط عليه للتنحي" من السباق الرئاسي.



وكشفت المصادر أنّ "بايدن يعتبر رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي المحرّض الرئيسي"، كما أفادت بأنّ "بايدن غاضب من الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما".



وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "الاحتكاك بين الرئيس الأميركي الحالي وقادة حزبه لا يشبه أي شيء شوهد في واشنطن منذ أجيال"، مضيفة "الديمقراطيون الساعون الآن لتنحية بايدن كانوا من الحلفاء الأهم لنجاحه في الأعوام الـ12 الماضية".



وفي وقت سابق، أظهر استطلاع لمؤسسة يوغوف بول الأميركية، أن "نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من الانتخابات".