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بسبب تهديدات "قتل" ضد ترامب.. السلطات الأميركية تلقي القبض على شخص في فلوريدا

أخبار دولية
2024-07-20 | 06:40
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بسبب تهديدات &quot;قتل&quot; ضد ترامب.. السلطات الأميركية تلقي القبض على شخص في فلوريدا
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بسبب تهديدات "قتل" ضد ترامب.. السلطات الأميركية تلقي القبض على شخص في فلوريدا

ألقت السلطات الأميركية القبض على مايكل إم وايزمان في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة، بسبب تهديدات "قتل" على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الجمهوري، جي دي فانس.

ووفق بيان صادر عن قسم شرطة مدينة "جوبيتر" في فلوريدا فإن الاعتقال جاء بعد التحقيق في حساب المشتبه به على فايسبوك، حيث وجد محققو الشرطة أن وايزمان وجه تهديدات متعددة ضد ترامب وفانس. ويأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من محاولة اغتيال ترامب.



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