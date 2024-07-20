ترامب يعقد أول مؤتمر إنتخابي بعد محاولة إغتياله

يعقد المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أول مؤتمر انتخابي له منذ أن نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال قبل أسبوع وحصوله رسميًا على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.



وسيظهر ترامب في غراند رابيدس في ولاية ميشيغان، وهي إحدى الولايات المتأرجحة، ومعه مرشحه الجديد لمنصب نائب الرئيس السناتور جيه.دي. فانس من ولاية أوهايو في أول مؤتمر انتخابي يجمعهما.



وقال مسؤولو الحزب الجمهوري خلال مؤتمر ترشيح ترامب في ميلووكي قبل أيام إن مواجهته للموت يوم السبت الماضي غيرته وإنه عندما ألقى خطاب قبول ترشحه مساء الخميس دعا إلى الوحدة.



وعلى الرغم من أن ترامب استهل خطابه بدعوة إلى الوحدة ونبذ الخلافات، جاء معظم خطابه عن قائمة معروفة من المظالم إلى جانب هجومه على المعارضين.



ولم يتضح ما هو نوع الخطاب الذي سيلقيه ترامب اليوم لكن أنصاره المتعصبين يتدفقون عادة على مثل هذه التجمعات للاستماع إلى خطابه المعروف بأنه تحريضي.



وسيعتلي ترامب وفانس المنصة في غراند رابيدس بعد اتحاد الحزب الجمهوري خلفهما وفي أعقاب مؤتمر إعلان الترشيح.