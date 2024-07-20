تضرر سفينة شحن جراء هجوم بمسيرة قبالة اليمن

تعرضت سفينة تجارية لهجومين بمسيرات قبالة سواحل اليمن السبت لكنها واصلت رحلتها رغم إصابتها بأضرار، على ما قالت وكالة بريطانية للأمن البحري.



وقالت وكالة "عمليات التجارة البحرية للملكة المتحدة" (UKMTO) التي تديرها البحرية البريطانية إن الهجوم وقع على بعد 64 ميلًا بحرًيا (118 كلم) شمال غرب المخا في اليمن قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي.



وأوضحت الوكالة أن السفينة أصيبت أولًا جراء مسيرة انفجرت بالقرب منها ملحقةً بها أضرارًا طفيفة.



وأشارت إلى أن الهجوم الثاني نفذته مسيرة انفجرت أيضًا في مكان قريب، مؤكدةً أن الطاقم والسفينة بخير.



وأبلغت السفينة في وقت لاحق عن "سقوط صاروخ على مسافة قريبة" في ما يبدو أنه ضربة صاروخية فاشلة.



ولم تحدد الوكالة هوية السفينة ولم تذكر من يقف وراء الهجمات.