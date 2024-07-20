غارات عدة على مدينة الحديدة اليمنية (فيديو)

استهدفت سلسلة غارات اسرائيلية مدينة الحديدة اليمنية، فيما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن أن الضربات طاولت منشآت لتخزين النفط في مرفأ المدينة.



وذكرت قناة المسيرة أن "الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في الميناء".



ايضا، افادت القناة نقلا عن وزارة الصحة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



وتأتي الغارات غداة هجوم بمسيرة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون وأسفر عن مقتل مدني وتوعدت إسرائيل بالرد عليه.