الحوثيون: إسرائيل "ستدفع ثمن" ضرباتها في اليمن

توعّد عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي بأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت السبت ميناء الحديدة في اليمن "ستُقابل بالتصعيد".



وأكد البخيتي أن اسرائيل "ستدفع ثمن" هذه الضربات، و"سنقابل التصعيد بالتصعيد".