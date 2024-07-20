القوات المسلحة اليمنية: عدوان اسرائيلي على محطة كهرباء وميناء الحديدة وخزانات الوقود

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن "العدوُّ الإسرائيليُّ شنّ عدواناً غاشماً على محافظةِ الحديدةَ حيث استهدف بعدة غاراتٍ محطة الكهرباء التي تُغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود وجميعُها أهدافٌ مدنية.



وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في بيان "أنَّها ستردُّ على هذا العدوانِ السافرِ ولن تترددَ في ضربِ الأهدافِ الحيويةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ مع تأكيدِها على ما وردَ في بيانِها السابقِ بشأنِ اعتبارِ منطقةَ يافا المحتلةَ منطقةً غيرَ آمنة".



وأكدت أنها "لن تتوقفَ عن عملياتِها المساندةِ لإخوانِنا في غزةَ مهما كانتِ التداعياتُ ومهما كانتِ النتائجُ وأنها تُعِدُّ العُدةً لحربٍ طويلةٍ مع هذا العدوِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ وإيقافِ كلِّ جرائمِه المرتكبةِ بحقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".



واعتبرت القوات المسلحة اليمنية أن "العدوانَ الإسرائيليَّ على اليمنِ يفرضُ على كلِّ أبناءِ الأمةِ التحركَ الجادَّ نُصرةً للقضيةِ الفلسطينيةِ ورفضاً للعدوانِ الإسرائيليِّ وانتصاراً لدماءِ المظلومينَ في غزة".