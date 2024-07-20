نتنياهو: الميناء الذي قصفته إسرائيل باليمن تستخدمه جماعة الحوثي في إدخال أسلحة إيرانية

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الميناء الذي قصفته طائرات مقاتلة إسرائيلية في اليمن تستخدمه جماعة الحوثي في إدخال أسلحة إيرانية.



ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الغارة، التي وقعت على بعد حوالي 1800 كيلومتر من إسرائيل، هي تذكير "للأعداء بأنه لا يوجد مكان لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه".