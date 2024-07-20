مصرع تسعة أشخاص في حريق بمبنى سكني في السودان

قضى تسعة أشخاص في حريق نشب في مبنى سكني في بورتسودان (شرق)، تسبب به ماس كهربائي، وفق ما اعلنت الشرطة السودانية السبت.



وأضافت الشرطة في بيان أن خدمات الحماية المدنية قامت بإجلاء عدد من السكان العالقين في الطابق الأرضي ونقلهم إلى المستشفى. وسيبقى أربعة منهم، حالهم مستقرة، في المستشفى، بحسب المصدر ذاته.