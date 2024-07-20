مقتل ثلاثة أشخاص في أوكرانيا بقصف روسي

أدى قصف صاروخي ومدفعي روسي على شمال شرق أوكرانيا وجنوبها إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل السبت، وفق ما أفادت سلطات أوكرانية رسمية.



وقال مكتب المدعي العام في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد في بيان "قرابة الساعة 3,15 صباحا، شن العدو هجوما صاروخيا على بلدة بارفينكوف في منطقة إيزيوم".



وأضاف أن القتلى هما رجلان يبلغان 48 و69 عاما، مشيرا إلى تضرر نحو 50 مبنى في الهجوم بثلاثة صواريخ اسكندر روسية على ما يبدو.



ولفت أن ضربة أخرى أصابت شركة زراعية في قرية أوليكسيفكا، على الرغم من عدم ورود أنباء عن سقوط ضحايا.



وذكرت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن قصفا مدفعيا منفصلا في وقت لاحق من اليوم أدى إلى مقتل رجل يبلغ 44 عاما في مدينة نيكوبول بجنوب البلاد.



وحض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على تكثيف دعمهم للدفاعات الجوية لبلاده حتى تتمكن من اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية التي تنهمر على أوكرانيا منذ نحو 30 شهرا من الحرب.



وارتفع عدد القتلى في غارة روسية الجمعة على ملعب في مدينة ميكولايف الجنوبية إلى أربعة، بينهم طفل، بالإضافة إلى 24 جريحا، وفق ما نشر رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تطبيق تليغرام.

