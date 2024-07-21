إطلاق صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت في وقت مبكر في مدينة إيلات اليوم، مما دفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ.