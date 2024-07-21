زلزال بقوة 6.2 درجات يقع بالقرب من غواتيمالا

ثلاثة قتلى و87 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن

ثلاثة قتلى و87 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن

إطلاق صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل