ثلاثة قتلى و87 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 87 آخرون بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت مساء السبت الحُديدة، المدينة الواقعة غربي اليمن على البحر الأحمر والخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين.



وفي منشور على منصة إكس، أعلنت وكالة "سبأ" نقلاً عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة الى 3 قتلى و87 مصاباً.