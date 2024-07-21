وزارة الدفاع: السعودية لم تشارك في استهداف الحديدة في اليمن

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي أن المملكة ليس لها علاقة أو مشاركة في استهداف الحديدة في اليمن.



وشدد على أن السعودية لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت.