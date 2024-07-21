واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بنغلادش

نصحت الولايات المتّحدة رعاياها بعدم السفر إلى بنغلادش، مشيرة إلى أنّها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من دكا حيث تجري احتجاجات شعبية عنيفة.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير للرعايا الأميركيين إنّه "ينبغي على المسافرين ألا يسافروا إلى بنغلادش بسبب الاضطرابات المدنية المستمرة في العاصمة دكا".



وأعلنت أنّها ستسمح للموظفين الأميركيين غير الأساسيين في هذا البلد وأفراد أسرهم بمغادرته طوعاً.



وتشهد بنغلادش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنّه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاماً.



والسبت، أطلقت الشرطة في دكا الرصاص الحيّ على المتظاهرين الذين تحدّوا قراراً حكومياً بحظر التجول فيما انتشر الجيش بأعداد كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.



وتسبّبت أعمال العنف هذا الأسبوع بمقتل ما لا يقل عن 133 شخصاً، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر طبية وأمنية.