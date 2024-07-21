طبيب ترامب السابق يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بطلق ناري

أعلن روني جاكسون الطبيب السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن ترامب يتعافى كما هو متوقع من إصابته بطلق ناري في أذنه في الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى نزيف متقطع، لافتا الى أن ترامب قد يحتاج إلى فحص السمع.



وكشف جاكسون، عضو الكونغرس الجمهوري من تكساس الذي خدم في الجيش، أن الرصاصة التي أطلقها قاتل محتمل في تجمع حاشد لترامب في 13 تموز في بنسلفانيا جاءت "على بعد أقل من ربع بوصة من دخول رأسه" قبل أن تضرب قمة أذن ترامب اليمنى.



وقال جاكسون، الذي قدم ما يبدو أنه أول وصف علني من قبل أخصائي طبي لإصابة ترامب، في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت إن "مسار الرصاصة أحدث جرحا بعرض سنتيمترين امتد إلى السطح الغضروفي لأذن ترامب".



وكتب: "كان هناك نزيف كبير في البداية، أعقبه تورم ملحوظ في المنطقة العلوية للأذن بالكامل. واختفى التورم منذ ذلك الحين، وبدأ الجرح في الالتئام والشفاء على نحو ملائم".



وأعلن جاكسون أنه قدم تقييما وعلاجا يوميا لجرح ترامب منذ إطلاق النار. وقال إنه لم تكن هناك حاجة إلى غرز، لكنه أشار إلى أنه بسبب "طبيعة الأوعية الدموية في الأذن، لا يزال هناك نزيف متقطع يتطلب وضع ضمادة في مكانها".



وأضاف جاكسون: "سيخضع لمزيد من التقييمات، بما في ذلك فحص السمع الشامل حسب الحاجة".