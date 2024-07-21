مقتل 22 شخصاً وجرح 16 في حادث سير في بوليفيا

أدّى حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع في جبال الأنديز البوليفية السبت إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح، في حصيلة هي الأفدح لحادث مروري هذا العام.



وقالت الشرطة إنّ الحادث خلّف 22 قتيلاً، بينهم 14 تمّ تحديد هويّاتهم، و16 جريحاً.



وكانت حصيلة سابقة أوردها ضابط في شرطة المرور لقناة "يونيتل" التلفزيونية أفادت بسقوط 16 قتيلاً و14 جريحاً.



وبحسب الضابط فقد وقع الحادث على الطريق بين مدينة باتاكامايا البوليفية وبلدة تامبو كيمادو في شمال تشيلي.



وكانت الحافلة متّجهة نحو تشيلي على الطريق التجاري والسياحي المزدحم الذي يربط بين البلدين في أميركا الجنوبية.



وأشار الضابط إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن الشاحنة عبرت إلى المسار المعاكس أثناء محاولتها تجاوز سيارة.



وأظهرت صور الحادث التي شاركتها قناة "يونيتل"، الحافلة وقد تحطم قسمها الأمامي والشاحنة محطمة بالكامل، وشوهدت بعض الجثث على الطريق.



وفي سانتياغو، قالت وزارة الخارجية إنّ واحداً من القتلى وخمسة من الجرحى هم من التابعية التشيلية.



وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن بوليفيا تشهد نحو 1400 حالة وفاة بسبب حوادث المرور كل عام. وترجع الحوادث إلى سوء القيادة والأعطال الميكانيكية.