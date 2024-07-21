روسيا تعلن تدمير 8 مسيرات أطلقتها أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل.



وكتبت الوزارة على تطبيق تيليغرام إن ثلاث من تلك الطائرات جرى تدميرها فوق بيليغورود على الحدود مع أوكرانيا، فيما جرى اعتراض ثلاث مسيرات أخرى فوق البحر الأسود.