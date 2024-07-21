نيويورك تايمز: جهاز الخدمة السرية الأميركي يقول إنه رفض من قبل طلبات من ترامب لتوفير موارد إضافية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت نقلا عن متحدث، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي قال إنه رفض طلبات من فريق حراسة دونالد ترامب للحصول على موارد إضافية خلال العامين السابقين لمحاولة اغتياله الأسبوع الماضي.



وأشارت الصحيفة الى أن هذا يعد تراجعا عن تصريحات سابقة للجهاز نفى فيها رفض مثل هذه الطلبات المقدمة للرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة.