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إصابة فرد بحرس الحدود اليوناني بطلق ناري قرب الحدود مع تركيا
أخبار دولية
2024-07-21 | 00:40
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إصابة فرد بحرس الحدود اليوناني بطلق ناري قرب الحدود مع تركيا
أعلنت الشرطة اليونانية أن أحد أفراد حرس الحدود اليوناني تلقى علاجا في المستشفى بعد إصابته في إطلاق نار من قبل مجهولين على الشرطة التي كانت تقوم بدورية بالقرب من الحدود الشمالية لليونان مع تركيا.
وقالت الشرطة في بيان، إن الطلقات أطلقت من الأراضي التركية بينما كان حرس الحدود اليوناني يحاول منع مهاجرين من العبور بشكل غير قانوني من تركيا إلى منطقة قريبة من نهر إيفروس على الجانب اليوناني.
وأضاف البيان: "تحقق السلطات اليونانية المختصة في الحادث".
وكانت اليونان، التي لديها خلافات عديدة مع تركيا، بوابة إلى أوروبا لآلاف المهاجرين الذين عبروا عبر الأراضي القريبة من نهر إيفروس على الحدود بين اليونان وتركيا أو البحر المتوسط.
أخبار دولية
اليونان
تركيا
حرس الحدود اليوناني
إطلاق نار
مهاجرين
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