الجيش الأوكراني: روسيا تشن خامس هجوم بطائرات مسيرة على كييف خلال أسبوعين

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيرة على كييف خلال أسبوعين، مشيرا الى أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية قبل أن تصل إلى العاصمة الأوكرانية.



وذكر سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف على تطبيق تيليغرام، أنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات أو أضرار حتى الآن.



وقال: "هذه الهجمات الممنهجة... بطائرات مسيرة تثبت من جديد أن الغازي يتحين باستمرار فرصة قصف كييف. إنهم يختبرون أساليب جديدة ويبحثون عن طرق جديدة للاقتراب من العاصمة، في محاولة لكشف موقع دفاعنا الجوي".



ولم يتضح حتى الآن حجم الهجوم.



ولم يصدر أي تعليق من روسيا حتى الآن عن الهجوم.