الحوثيون: استهدفنا منطقة إيلات في إسرائيل بصواريخ باليستية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن الجماعة استهدفت أهدافا حيوية في منطقة إيلات في إسرائيل بصواريخ باليستية عديدة.



وكانت إسرائيل قالت في وقت سابق اليوم إن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخ سطح-سطح أطلق من اليمن.