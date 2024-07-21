نتنياهو سيلتقي بايدن الثلاثاء

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، بأن بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء.



وذكر البيان أن نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة غدا الاثنين.