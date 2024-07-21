وزارة الدفاع الروسية: طائراتنا تمنع قاذفات أميركية من انتهاك الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مقاتلة روسية من طراز ميج 29 وميج 31 منعت قاذفات استراتيجية أميركية من طراز بي-52إتش من انتهاك حدود الدولة فوق بحر بارنتس.



وقالت الوزارة في بيان: "مع اقتراب المقاتلات الروسية، عدلت القاذفات الاستراتيجية الأميركية مسار طيرانها ثم ابتعدت عن حدود الدولة الخاصة بالاتحاد الروسي".